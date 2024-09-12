Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, из-за чего у пожилых возникают проблемы со сном

Врач Черкасова: заболевания сердца могут вызвать проблемы со сном у пожилых

close
Depositphotos

Малоактивный образ жизни и нехватка гормона сна — мелатонина — могут вызывать проблемы со сном у пожилых людей. Об этом «Москве 24» рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

Она также отметила, что проблемы могут возникать из-за привычки спать днем или накопленного груза заболеваний.

«Очень многие болезни связаны с проблемами со сном. Прием некоторых медикаментов, серьезные заболевания сердца, почек, печени и других органов и систем. Иногда бывает, что нагрузка от нескольких болезней тоже вызывает эффект нарушения сна и бессонницы», — указала Черкасова.

Помимо этого, по ее словам, негативное воздействие на сон могут оказывать эмоциональные расстройства. Чтобы исправить положение, врач рекомендует наладить режим сна и бодрствования и исключить кофеин во второй половине дня. Стоит также включить в свой распорядок дня физическую активность и использовать кровать только для сна, а не для еды или просмотра телевизора. Если справиться с проблемой самостоятельно не получается, лучше обратиться за помощью к специалисту, заключила эксперт.

Ученые из Центрального научно-исследовательского института Сидзуоки (Япония) до этого установили, что порошковый зеленый чай матча улучшает сон и социальные навыки пожилых.

Ранее россиян предупредили, чем чревато мало спать ночью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами