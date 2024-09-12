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Врачи рассказали, чем грозит похудение на «Оземпике» без присмотра врача

Диетолог Королева: похудение на Оземпике грозит слепотой и болезнями ЖКТ

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Pexels

Прием «Оземпика» и других препаратов на основе семаглутида в качестве средств для похудения грозит развитием серьезных заболеваний, в том числе проблемами с ЖКТ, поджелудочной железой и потерей зрения на фоне ретинопатии. Об этом доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала Общественной Службе Новостей.

Семаглутид воздействует на инсулярный аппарат поджелудочной, снижает инсулин и регулирует уровень сахара в крови, поэтому такие препараты нужны людям с сахарным диабетом. Также действие семаглутида приводит к снижению аппетита, из-за чего люди и теряют вес. Однако если у человека есть проблемы с ЖКТ, печенью или поджелудочной – они могут обостриться и потребовать дополнительного лечения.

«При наличии в анамнезе пациента или его родственников медуллярного рака щитовидной железы — о чем сам он мог не знать — возможна манифестация ненужных проблем в работе щитовидной железы», — предупредила врач.

Кроме того, сегодня есть доказательная база, что пациенты с глубинными изменениями на фоне сахарного диабета, связанными с ретинопатией (нарушением микроциркуляции глазного дна) могут потерять зрение на фоне приема «Оземпика» в течение года, рассказала Королева.

Любой курс семаглутида должен сопровождаться препаратами для улучшения функций сердечно-сосудистой системы и ЖКТ, инсулярного аппарата поджелудочной железы, нормализации артериального давления, добавила врач. Так как после отмены препарата люди стремительно набирают вес, то принимать его можно лишь под присмотром врача, который, в числе прочего, пропишет пациенту стиль питания, заключила диетолог.

Ученые ранее назвали злаки, от которых худеют почти как от «Оземпика».

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