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Психолог предупредила о негативных последствия запрета квадроберов в России

Психолог Дугенцова: если запретить квадроберов – интерес к ним только возрастет

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Максим Богодвид/РИА Новости

В России не нужно запрещать субкультуру квадроберов. Отличить их представителей от детей, которые просто играют, будет слишком сложно, а сам по себе запрет будет иметь обратный эффект и повысит интерес к движению, объяснила детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова Общественной Службе Новостей.

Сюжетно-ролевые игры, участники которых могут притворяться в том числе животными, это важный процесс развития детей. Отличить такие игры от следования канонам субкультуры квадроберов невозможно, отметила психолог.

«Получается, что мы детям, особенно дошкольникам будем запрещать их основной вид деятельности?», — задалась вопросом Дугенцова.

Она не одобрила инициативу о запрете движения, подчеркнув, что такие игры – это нормальное явление для детей. При этом если что-то запретить, то у детей к этому лишь возрастет интерес, заключила специалист.

Напомним, запретить субкультуру квадроберов как опасную для окружающих призвала сенатор Наталия Косихина. По ее мнению, это движение травмирует психику и может привести к трагическим последствиям.

Ранее шестеро молодых людей напали с перцовым баллончиком на детей-квадроберов в Новосибирске.

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