Байкер пережил встречу с агрессивным медведем во время поездки через лес в Новосибирской области

В Новосибирской области байкер, ехавший через лес, подвергся нападению агрессивного медведя. Об этом сообщает «Сиб.фм».

По информации интернет-журнала, инцидент произошел 10 сентября в Северном районе. Бурый медведь совершил нападение на 28-летнего мужчину, который ехал на мотоцикле по лесу за своим отцом, вывозившим оттуда дрова. Зверь побежал на байкера и завалил его транспортное средство, однако в этот момент поблизости кто-то закричал и хищник убежал.

Без травм не обошлось — в результате падения с мотоцикла россиянин повредил колено. После произошедшего он пришел к лесникам, которые оказали ему помощь и перебинтовали ногу. Отмечается, что за медицинской помощью пострадавший не обращался. Информации о его состоянии не поступало.

Ранее в Приморье байкер выжил после встречи с медведем.