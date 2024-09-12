Киберэксперт объяснил, могла ли Харрис использовать скрытые наушники на дебатах

Кандидат в президенты США Камала Харрис на дебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом действительно могла использовать наушники – при желании их можно замаскировать под что угодно, а проверять людей такого уровня никто не будет. Об этом в беседе с RT заявил руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.

В пользу того, что наушников не было, говорит отсутствие пауз во время выступления Харрис, отметил эксперт.

«Разумеется, кандидатов такого уровня никто бы не стал проверять, залезать им в уши, сканировать радиочастотным сканером и делать там подобные вещи», — добавил Бедеров.

По словам специалиста, есть миллион способов разместить наушники у лица, звуковой сигнал может подаваться самыми разными способами. К примеру, их можно замаскировать под обруч для головы.

Напомним, накануне американский диджей Джонни Кинг заявил, что Камала Харрис на дебатах с Трампом использовала серьги Nova H1 Audio, которые являются беспроводными наушниками. Представители предвыборного штаба Харрис пока не прокомментировали данную информацию.

Ранее Трамп заявил, что Харрис проиграла дебаты.