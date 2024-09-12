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Врач рассказала, какие продукты могут спровоцировать мигрень

Врач Баранова: шоколад может спровоцировать мигрень

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые продукты могут спровоцировать мигрень, рассказала kp.ru врач-невролог, кандидат медицинских наук, заведующая отделением функциональной диагностики заболеваний нервной системы Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Елена Баранова.

По ее словам, к ним относятся шоколад, цитрусовые, алкоголь, копченые и консервированные продукты.

«Это заболевание связано с особенностями работы головного мозга у людей, подверженных мигреням. Они более чувствительны к гормональным перестройкам организма, изменениям погодных условий, стрессам, нарушению сна (причем как в сторону недостатка сна, так и его переизбытка)», — добавила Баранова.

Врач уточнила, что снизить вероятность развития приступа головной боли можно, если скорректировать эти факторы. Она добавила, что данная болезнь значительно ухудшает жизнь пациентов.

Врач-невролог компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова до этого говорила, что приступы мигрени провоцируют стресс, усталость, резкие перепады погоды, недосып, гормональные скачки. Что касается питания, то вызвать боль могут вино, кофе, пиво, темный шоколад, твердые сорта сыра, цитрус и фастфуд.

Ранее сообщалось, что новый препарат позволит людям с мигренью вести нормальную жизнь.

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