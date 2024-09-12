На Украине заявили о риске ядерного кризиса из-за ударов по энергообъектам

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что дальнейшие авиаудары по энергосистеме страны могут спровоцировать чрезвычайную ситуацию на одной из ее атомных электростанций. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

На территории Украины действуют три АЭС — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская. Как обратил внимание Галущенко, в стране также есть тысячи электроподстанций. По его словам, на кон поставлены десять ключевых узлов, связанных с АЭС, разрушение которых может погрузить Украину «во тьму» и спровоцировать радиационную чрезвычайную ситуацию. Министр заявил, что российские авиаудары приближают ядерные риски к границам страны с Европейским союзом, заявил министр.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что его страна на данный момент не может вернуть контроль над Запорожской АЭС военным путем.

В конце августа посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что Украина шантажирует сотрудников Запорожской АЭС, угрожая их родным и склоняя к совершению терактов.

Ранее Госдеп США предрек Украине сложную зиму.