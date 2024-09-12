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Мужа Блиновской задержали в зоне СВО

Mash: Блиновского задержали в воинской части на Южнодонецком направлении

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Телеграм-канал «Mash»

Алексея Блиновского — мужа арестованной по делу о неуплате налогов «королевы марафонов» Елены Блиновской — задержали в воинской части на Южнодонецком направлении. Он этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, правоохранители вывели мужчину из части в наручниках и доставили на допрос.

Как заявили сослуживцы Блиновского, командование до последнего отстаивало право бизнесмена на воинскую службу, но это «не помогло».

Алексея Блиновского обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, приобретенных преступно. Весной он заключил контракт об отправке в зону спецоперации. По подсчетам SHOT, супругу «королевы марафонов» пришлось бы воевать 395 лет для выплаты долгов жены.

После отправки на СВО Блиновский жаловался, что следствие хочет разорвать его контракт с армией, и обращался к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, чтобы тот дал поручение приостановить эту процедуру. В конце июня стало известно, что Блиновского объявили в розыск из-за того, что он не являлся к следователю в рамках обвинения по уголовному делу.

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