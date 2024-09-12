Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Охотском море пропала лодка с тремя рыбаками

На Сахалине трех рыбаков унесло на лодке в Охотское море

close
Варвара Гертье/РИА «Новости»

На юге Сахалина спасатели ищут трех мужчин, которые вышли в Охотское море на лодке и пропали. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Трое рыбаков отправились на небольшой лодке в Охотское море через протоку озера Птичье в районе Корсаковского городского округа Сахалинской области 11 сентября.

По данным «АСТВ», с ними были еще два человека на отдельной резиновой лодке, оснащенной подвесным мотором. Вместе они собирались рыбачить. Однако в связи с поломкой люди на резиновой лодке вернулись на берег, а второе судно с тремя мужчинами пропало.

В лодке находились трое местных жителей 31, 38 и 50 лет. Проводится поисково-спасательная операция, обстоятельства произошедшего устанавливает транспортная прокуратура.

До этого сообщалось, что на Камчатке подняли авиацию МЧС для поиска двоих мужчин и 15-летнего подростка, пропавших в Охотском море. Семья из трех человек — двое мужчин и 15-летний подросток — вышли в Охотское море на лодке, чтобы совершить переход по маршруту мыс Перовского — остров Сахалин. Их местонахождение до настоящего момента неизвестно. Предположительно, судно могло вынести течением к берегам Камчатки.

Ранее катер с пятью людьми перевернулся в Хабаровске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами