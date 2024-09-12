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Силовики оцепили общежитие в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вооруженные силовики оцепили общежитие из-за мигрантов

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Утром 12 сентября вооруженные силовики оцепили общежитие в Екатеринбурге. Там они провели операцию по поиску нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на отделение по связям со СМИ УМВД.

По его информации, речь идет об общежитии, расположенном на улице Спутников, 11 (микрорайон Кольцово).

«По данному адресу полицией Екатеринбурга проводились профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства», — сказали в ведомстве.

Накануне военные следователи и полицейские из Екатеринбурга проверили места работы мигрантов в городе. Рейды прошли на рынках и торговых точках в Верх-Исетском районе, специалисты ведомства искали людей, которые получили гражданство России, но не встали на воинский учет. Всех нарушителей направили в военкоматы.

В июле полиция Екатеринбурга проверила мигрантов на улице Академика Ландау. В МВД получили данные о том, что в вагончиках-контейнерах проживает много рабочих. Всего правоохранители проверили более 250 человек. Так как из них 53 человека нарушили миграционное законодательство, их выдворят из России.

Ранее в Новосибирске десятки иностранцев парализовали работу психиатрической больницы.

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