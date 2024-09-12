На севере Украины повреждена энергетическая инфраструктура

Критическая ситуация с подачей электричества возникла в городе Конотопе на севере Украины из-за серьезных повреждений энергообъектов в результате взрывов. Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин в своем Telegram-канале.

«Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения», — написал он.

По мнению Семенихина, сделать какие-то прогнозы, когда электроснабжение будет восстановлено, невозможно. Одновременно в городе возникли и проблемы с водоснабжением.

В ночь на четверг, 12 сентября, украинские СМИ сообщали, что в Конотопе после взрывов пропал свет.

Поздним вечером в среду, 11 сентября в подконтрольном украинским властям городе Херсоне четвертый раз за сутки зафиксировали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное». Подробностей в публикации не привели. В момент взрывов воздушная тревога в городе не объявлялась.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.