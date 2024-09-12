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На журналиста Сергея Лойко завели дело за отсутствие маркировок иногента

На журналиста Лойко завели уголовное дело за отсутствие маркировок иногента

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Апостроф TV/VK

В России против журналиста Сергея Лойко, вступившего в ряды территориальной обороны украинских войск, завели уголовное дело за отсутствие маркировок иноагента. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник агентства пояснил, что причиной стало неоднократное нарушение законодательства: журналист несколько месяцев публиковал материалы в Telegram-канале без маркировок иноагента. Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, а максимально - вплоть до двух лет лишения свободы.

Он обратил внимание, что до этого Лойко часто штрафовали за «иноагентские» нарушения.

В феврале журналиста объявляли в розыск. При этом в МВД не уточняли, по какой именно статье ведется розыск журналиста.

В 2022 году Лойко публично признался, что вступил в ряды территориальной обороны Вооруженных сил Украины. 2 сентября того же года российское министерство юстиции внесло писателя в реестр иностранных агентов.

10 января 2024 года суд обязал журналиста выплатить штраф за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Инстанция оштрафовала Сергея Лойко на 50 тыс. рублей.

Ранее режиссера сериала «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева попросили признать иноагентом.

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