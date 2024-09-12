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Депутат Госдумы пробил подвеску на дороге в Забайкалье

Депутат Госдумы Гурулев пробил подвеску на дороге Мациевская — Краснокаменск

Депутат Государственной думы Андрей Гурулев пробил подвеску своей машины, попав в яму на дороге Мациевская — Краснокаменск в Забайкальском крае. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Подвеску вырвал, ямы такие, что не объедешь. Не знаю, как вы живете. Знаменитая дорога Мациевская — Краснокаменск. На многих препятствиях даже знаки не стоят. Я не знаю, кому еще об этом говорить. Когда министерство строительства этим займется?» — сказал он.

21 июля Андрей Гурулев сравнил региональную трассу Борзя — Александровский Завод — Ивановка с дорогой после бомбардировки в местах боевых действий. Гурулев отметил, что многие участки находятся в таком состоянии спустя короткое время после ремонта, который проводился по федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Парламентарий подчеркнул, что состояние дорог в регионе «просто отвратительное, мосты складываются будто картонные». Депутат призвал привлечь к ответственности подрядчика, который занимался ремонтом.

6 августа в населенных пунктах Забайкалья из-за паводков ввели режим ЧС.

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