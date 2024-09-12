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Wildberries передаст строительство складов новой дочерней компании

РИА: Wildberries передаст стройку складов новой дочерней компании

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Компания Wildberries создала дочернюю компанию, которая получит проекты по строительству логистических объектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Сейчас строительство складов ведет «ВБ Девелопмент», учредителем которого является Владислав Бакальчук, муж Татьяны Бакальчук. Источник заявил, что передать договоры в новую «дочку» было решено из-за того, что «ВБ Девелопмент» прекратил выполнять свои обязательства. В планах компании перезаключить договоры с субподрядчиками, так как приоритетом является завершение строительства в срок.

При этом Wildberries не взаимодействовал с субподрядчиками, они несут обязательства перед «ВБ Девелопмент». Соответственно, они должны получить выплаты от компании Бакальчука.

6 сентября сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил о приостановке строительства складов маркетплейса в России и в странах СНГ. Он уточнил, что было приостановлено строительство 30 объектов, 23 из которых должны были быть сданы в эксплуатацию в 2024 году. По словам предпринимателя, «с подачи братьев Мирзоян (Леван и Роберт Мирзояны, бенефициары группы Russ. — «Газета.Ru») WB прекратила перечисление средств подрядчикам на общую сумму 1 млрд рублей». При этом руководство компании не назвало причины произошедшего и не предоставило документы, заявил он.

Ранее Бакальчук в третий раз возглавила рейтинг богатейших женщин России.

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