Среди беженцев в Африке выявили десятки случаев заболевания mpox

Среди беженцев в Африке зафиксировано не менее 88 случаев оспы обезьян (mpox), из которых 68 случаев зарегистрированы в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщило управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Управление призвало международное сообщество выделить $21,4 млн до конца 2024 года для борьбы с болезнью и профилактических мероприятий среди 9,9 млн перемещенных лиц в 35 странах Африки.

Другие случаи заболевания зарегистрированы среди беженцев в Руанде. Призыв УВКБ направлен на поддержку 9,9 млн вынужденно перемещенных лиц и их принимающих сообществ в 35 африканских странах.

В 2024 году в Африке было зарегистрировано более 20 тыс. случаев заболевания с подозрением на оспу обезьян.

«Эта новая вспышка mpox представляет высокий риск для наиболее уязвимых групп населения, включая многих беженцев и вынужденно перемещенных лиц, которые живут в сложных условиях», — отметил Аллен Майна, руководитель сектора общественного здравоохранения УВКБ. Он добавил, что многие из них обитают в переполненных приютах и не имеют доступа к безопасной воде, что увеличивает риск распространения заболевания. Майна призвал «поддержать правительства и партнеров в борьбе с mpox».

Mpox — это вирусное заболевание, распространенное преимущественно в удаленных районах центральной и западной Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного к человеку был зарегистрирован в 1970 году на территории ДРК. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Ранее Уганда получила партию вакцины от оспы обезьян.