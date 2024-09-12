Россиянам рассказали, как подготовить дом к холодному сезону

Подготовка дачного дома к зимнему сезону — это важный и серьезный процесс, требующий внимания к множеству нюансов. Об этом рассказал RT депутат Государственной думы РФ и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Если у вас есть котельное оборудование, его следует очистить и законсервировать на зиму. Следуйте инструкциям производителя для правильной подготовки. Перенесите переносные отопительные приборы в теплое сухое место или накройте их водонепроницаемым материалом, чтобы они не подвергались воздействию влаги и коррозии», — посоветовал эксперт.

Также депутат указал, что следует отключить основные автоматы и вытащите вилки из розеток, чтобы защитить оборудование от перепадов напряжения и коротких замыканий.

Затем необходимо заняться проверкой стен, крыш и окон на наличие трещин и щелей.

По словам депутата, утечка тепла через них может привести к промерзанию здания. Нужно дефекты устранить герметиком.

Для дополнительной теплоизоляции закройте окна пленкой или установите утепляющие накладки на двери. Не забудьте закрыть вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить поступление холодного воздуха, но помните, что некоторая вентиляция необходима для предотвращения плесени и конденсата.

По словам Чаплина, летние цветы и декоративные растения следует укрыть специальным материалом для защиты от мороза. Помимо этого, нужно не забыть слить воду из садовых шлангов и хранить их в тепле.

Далее стоит закрыть все возможные входы для грызунов и установить приманки и ловушки для предотвращения их проникновения.

Депутат посоветовал проверить актуальность страхового полиса, чтобы он покрывал возможные зимние проблемы, такие как повреждения от снега и льда.

В заключение стоит сделать фотографии всех систем и основных элементов дачи в законсервированном состоянии — это может быть полезно при страховых претензиях.

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