После отравлений обедами для УИК в Петербурге была найдена сальмонелла и кишечная палочка

Роспотребнадзор инициировал санитарно-эпидемиологическое расследование после выявления 24 случаев острых кишечных инфекций (ОКИ) среди полицейских и сотрудников избирательных комиссий Санкт-Петербурга. Об этом сообщили 11 сентября в пресс-службе ведомства в своем Telegram-канале.

По информации, на комбинате питания АО «Артис-Детское питание» в пищеблоке ГБОУ школы №93 Пушкинского района готовились блюда для сотрудников УИК. В ходе проверки Роспотребнадзора были обнаружены нарушения в организации питания, а также изъято более 3,2 тонны пищевых продуктов из-за отсутствия маркировки и нарушений условий хранения.

В связи с этими нарушениями в отношении АО «Артис-Детское питание» были составлены протоколы о временном запрете деятельности, а материалы дела переданы в суд.

В декабре прошлого года проводилась плановая проверка АО «Артис-Детское питание», в ходе которой были выявлены нарушения санитарного законодательства в 63% объектов. В декабре 2023 года компания уже была привлечена к административной ответственности с наложением штрафа в размере 110 тыс. рублей. В отношении ответственных лиц составлено 49 протоколов, общая сумма штрафов составила 275 тыс. рублей. Также было выдано предписание об устранении нарушений в технологии приготовления блюд и санитарных условиях, которое должно быть выполнено до 15 марта 2024 года.

Об отравлении людей на избирательных участках в Петербурге сообщалось 8 сентября. Известно, что все они употребляли еду на выборах. Изначально сообщалось о восьми пострадавших, которые являются сотрудниками избиркомов. Позже количество отравившихся возросло до нескольких десятков.

Ранее в Петербурге освободили из-под стражи задержанную по делу об отравлениях в УИК.