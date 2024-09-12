Следствие заочно арестовало бывшего вице-губернатора Липецкой области Илью Тузова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

10 сентября Советский райсуд Липецка удовлетворил ходатайство регионального управления Следственного комитета о заочном заключении под стражу экс-чиновника. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении госконтрактов. Ему грозит до девяти лет лишения свободы.

В течение последних трех лет Тузов находился за рубежом. Он заявлял, что не может вернуться на родину из Греции из-за прерванного авиасообщения и последствий болезни. До этого суд три раза отказывался арестовывать Тузова, но теперь он не смог доказать, что он не скрывается от следствия.

По версии следствия, в 2020 году Тузов создал условия для победы на аукционе компании «Рулан-1», которая получила контракт на ремонт региональных дорог стоимостью более 300 млн руб.

6 сентября прокурор запросил 8,5 года колонии заочно для автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иностранным агентом) за фейки о Вооруженных силах России.

Ранее суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене.