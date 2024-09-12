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Суд арестовал за мошенничество замглавы отдела УСБ ГУ МВД по Петербургу

Суд в Москве арестовал замначальника отдела УСБ ГУ МВД по Петербургу Хрупина

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Басманный суд столицы взял под арест высокопоставленного сотрудника управления собственной безопасности (УСБ) ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Дениса Хрупина. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

9 сентября в отношении Хрупина было возбуждено уголовное дело. Следствие подозревает Хрупина, являющегося заместителем начальника 3-го отдела УСБ, в совершении мошенничества в особо крупном размере. Ввиду того, что полицейский мог скрыться, следователи ходатайствовали в суде о его аресте. Сам Хрупин и его адвокаты возражали против ареста и просили избрать в качестве меры пресечения домашний арест. Защита утверждает, что дело относится к событиям двухлетней давности и за этот период полицейский являлся в органы предварительного расследования и не предпринимал попыток скрыться.

Суд, рассмотрев представленные документы, удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Хрупина до 9 ноября 2024 года.

10 сентября сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыски в здании управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в Новосибирской области чиновницу обвинили в лоббировании интересов строительной компании за взятку.

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