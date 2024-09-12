В ЛНР подразделение МЧС атаковал беспилотный летательный аппарат

Украинский беспилотник атаковал расположенную на территории Луганской народной республики (ЛНР) пожарную часть. Об этом сообщает МЧС.

Подразделение МЧС находилось в прифронтовом городе Кременная. Атака беспилотника произошла в вечернее время.

При ударе личный состав пожарной части не пострадал, так как успел укрыться. Были повреждены служебные и личные автомобили сотрудников.

Около 21:50 мск 11 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.

Днем 11 сентября ВСУ губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником грузовой автомобиль в селе Байцуры Борисовского района, в результате чего местный житель получил ранение. Мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями головы и грудной клетки.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщение о прилете БПЛА со стороны Норвегии.