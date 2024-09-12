Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЛНР подразделение МЧС атаковал беспилотный летательный аппарат

В ЛНР пожарную часть МЧС атаковал украинский дрон

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Украинский беспилотник атаковал расположенную на территории Луганской народной республики (ЛНР) пожарную часть. Об этом сообщает МЧС.

Подразделение МЧС находилось в прифронтовом городе Кременная. Атака беспилотника произошла в вечернее время.

При ударе личный состав пожарной части не пострадал, так как успел укрыться. Были повреждены служебные и личные автомобили сотрудников.

Около 21:50 мск 11 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.

Днем 11 сентября ВСУ губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником грузовой автомобиль в селе Байцуры Борисовского района, в результате чего местный житель получил ранение. Мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями головы и грудной клетки.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщение о прилете БПЛА со стороны Норвегии.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами