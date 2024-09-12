Цены на новостройки в Москве в августе показали разнонаправленную динамику

Средняя стоимость 1 кв. м столичных новостроек комфорт- и премиум-классов по итогам августа 2024 года снизилась. В бизнес-классе и элитном сегменте, напротив, отмечен рост к июльским показателям, подсчитали аналитики OPENCITY, изучившие цены предложения на первичном рынке. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Новостройки комфорт-класса показали снижение на 2%, до 359 тыс. руб. за 1 кв. м. В премиум-классе снижение было чуть менее выраженным: на 1%, до 840,7 тыс. руб. за 1 кв. м.

На первичном рынке жилья бизнес-класса отмечен месячный рост в 2%, средняя стоимость 1 кв. м достигла 498,2 тыс. руб. Самая существенная динамика наблюдалась в элитном сегменте: +3% к июлю, до 2,049 млн руб. за 1 кв. м.

«Элитные новостройки обошли остальные ценовые сегменты по динамике цен и показали самый выраженный рост — на 3% за месяц. В значительной степени это объясняется общим ростом строительной готовности корпусов в предложении, а также выводом новых корпусов со сравнительно высокой для своего класса стоимостью 1 кв. м, — говорит Евгений Дружинин, основатель компании OPENCITY. — Стоит отметить, что из-за небольшого объема экспозиции (в августе это было 934 лота) любые колебания предложения заметно сказываются на средних цифрах».

«Вопреки прогнозам, которые встречались в связи с отменой льготной ипотеки, средневзвешенные цены на новостройки не продемонстрировали большого падения. Переход на эскроу-счета сделал девелоперов менее зависимыми от темпов продаж. Еще один фактор, который не позволяет ценам продемонстрировать большое снижение, — постоянный рост себестоимости девелоперских проектов в Москве. Это обусловлено ростом стоимости строительных материалов и работ, а также повышением цен на земельные участки. Тем не менее, чтобы подогреть интерес покупателей, многие застройщики предлагают клиентам существенные скидки и программы рассрочек, что делает покупку квартиры в настоящий момент особенно выгодной», — отметили в Tekta Group.

Анастасия Стройкова, коммерческий директор ГК «Атлас Девелопмент»: «Мы предполагаем, что рост цен на недвижимость бизнес-класса в Москве продолжится, но не такими высокими темпами, как ранее. Это связано с несколькими аспектами, и в первую очередь с общей инфляцией и удорожанием продукта за счет роста на строительные материалы и энергоносители. Спрос на недвижимость бизнес-класса в Москве продолжает оставаться на прежнем высоком уровне и не снизится до конца года».

Ранее выяснилось, где выгоднее покупать премиальную квартиру — в Москве или на курортах Азии.