В России стало больше импортной воды

По данным государственной системы маркировки «Честный знак», в июле 2024 года в Россию было поставлено 24 млн литров воды. Это на 69% больше, чем в июле 2023 года. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами аналитики.

«Поставки из-за рубежа составили 2%, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали рост на 69%. Поставки в магазины воды, произведенной в России, составили 98%, или 1,5 млн литров в натуральном выражении. В сравнении с июлем 2023 года этот показатель увеличился на 31%», — рассказала руководитель управления безакцизной пищевой продукции Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Юлия Кузьмина.

Лидером по импорту стала газированная минеральная природная лечебно-столовая вода — в июле этого года в Россию было ввезено 17,7 млн л. По сравнению с июлем прошлого года объем поставок этого товара вырос на 70%, а средневзвешенная цена такой воды за год увеличилась на 12%, с 50 до 56 рублей за 1 л.

Наибольший прирост в поставках продемонстрировала газированная минеральная природная столовая вода — 164%, за год ее средневзвешенная цена выросла на 24%. Если в июле 2023-го 1 л такой воды в среднем покупали за 27 рублей, то в этом году данный показатель составил 32 рубля за 1 л. На втором месте — газированная питьевая вода: по сравнению с прошлым годом ее импорт вырос на 107%, а средневзвешенная цена увеличилась на 10% (с 30 до 33 рублей за 1 л).

Наибольший объем среднемесячного потребления продукции воды на 1 000 человек пришелся на Южный федеральный округ (8 883 л), на втором месте — Центральный федеральный округ (6 915 л). Высокий объем продаж в перерасчете на 1 000 человек был зафиксирован в Краснодарском крае (11 096 л) и Московской области (9 937 л).

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