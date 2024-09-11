«Простите ради бога»: россиянка оставила кота в переноске на границе, его спасли волонтеры

В Калининграде на границе 80-летняя женщина оставила кота Томаса, и отправилась к сыну без него. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на сотрудницу приюта для кошек.

Изначально кот попал к волонтерам Зеленогорска, вместе с животным в переноске была записка. Пожилая хозяйка рассказала, что не смогла взять питомца с собой, так как переезжает к сыну, у которого аллергия на шерсть.

«Простите ради бога, нет другого выхода, может, в добрые руки попадет... Извините, на улицу выбросить не могла», – поделилась в записке пенсионерка.

Россиянка добавила, что кот молодой и здоровый, ему сделали все прививки.

Животное сидело в переноске на границе несколько дней, после чего его хотели выпустить на улицу, так как в Зеленогорске для новых животных не было места.

Из Зеленогорска кота забрали в Калининград. По словам сотрудников приюта, в котором он сейчас находится, питомец переживает стресс. Пока что его никто не забрал.

Ранее в Новосибирске 17-летний юноша издевался над котом, его забрали волонтеры.