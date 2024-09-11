Госдума планирует запретить трудовым мигрантам привозить в Россию семьи

Государственная дума готовит законопроект, который ограничит возможность трудовых мигрантов привозить свои семьи в Россию. Об этом 11 сентября сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

По словам Володина, большинство депутатов поддерживают данную инициативу.

19 августа группа депутатов Государственной думы от ЛДПР предложила законопроект, который запретит трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал идею запрета мигрантам привозить в Россию свои семьи, но в случае, если они приезжают только на сезонные работы.

В связи с этим член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.Ru» призвала коллег не спешить с принятием соответствующего законопроекта, поскольку он, по ее словам, несет только вред.

Ранее глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев заявил, что Россия должна быть открыта для мигрантов.