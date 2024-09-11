Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о выделении очередного пакета помощи Украине

Блинкен: США выделят более $700 миллионов на нужды Украины

close
Alberto Pezzali/Pool via Reuters

Соединенные Штаты выделяют дополнительно более $700 млн на поддержку Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

Блинкен отметил, что $325 млн долларов пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Еще $290 млн будут направлены на гуманитарную помощь украинскому населению, включая закупку лекарств, продуктов питания, питьевой воды и предметов первой необходимости.

Кроме того, США предоставят около $102 млн на разминирование территории. Общая сумма выделенных средств составляет примерно $717 млн.

Также сегодня глава британского МИД Дэвид Лэмми объявил в ходе визита в Киев о выделении £600 млн ($782 млн) на поддержку Украины.

9 сентября Швеция объявила о передаче Украине нового пакета помощи на 4,6 млрд шведских крон ($440 млн), который включает финансовые взносы, пожертвования материальных средств, закупки для производственных нужд, «материальные единицы».

Ранее администрация США передала Украине пакет военной помощи на сумму $250 млн.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами