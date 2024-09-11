В США заявили о выделении очередного пакета помощи Украине

Соединенные Штаты выделяют дополнительно более $700 млн на поддержку Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

Блинкен отметил, что $325 млн долларов пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Еще $290 млн будут направлены на гуманитарную помощь украинскому населению, включая закупку лекарств, продуктов питания, питьевой воды и предметов первой необходимости.

Кроме того, США предоставят около $102 млн на разминирование территории. Общая сумма выделенных средств составляет примерно $717 млн.

Также сегодня глава британского МИД Дэвид Лэмми объявил в ходе визита в Киев о выделении £600 млн ($782 млн) на поддержку Украины.

9 сентября Швеция объявила о передаче Украине нового пакета помощи на 4,6 млрд шведских крон ($440 млн), который включает финансовые взносы, пожертвования материальных средств, закупки для производственных нужд, «материальные единицы».

Ранее администрация США передала Украине пакет военной помощи на сумму $250 млн.