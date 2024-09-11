«Поступок бесчеловечный»: в Башкирии молодые люди бросили коктейль Молотова в Вечный огонь

Молодых людей из Башкирии подозревают в надругательстве над Вечным огнем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в городе Учалы 6 сентября, но подозреваемых задержали только сейчас. По версии правоохранителей, юноши 2004 года рождения бросили в монумент коктейль Молотова. В результате конструкция была разрушена. О подробностях не сообщается.

«В ходе беседы с сотрудниками правоохранительных органов все трое раскаялись в содеянном и призвали остальных не повторять их ошибку», – сообщается в публикации.

Свой поступок молодые люди назвали «бесчеловечным» и «непростительным» и заявили, что не хотели кого-либо задеть. При этом о своей мотивации они внятно рассказать не смогли.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма.

Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, правоохранители проводят проверку.

До этого в парке Победы в Нефтекамске подростки справили нужду на мемориал.