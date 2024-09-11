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ФАС проверит обоснованность оптовых цен на ряд продуктов

ФАС проверит правомерность оптовых цен на хлеб, муку и масло

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Александр Кряжев/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступит к анализу обоснованности оптово-отпускных цен на хлеб, муку и сливочное масло. Об этом говорится в сообщении ведомства.

ФАС направила письма крупнейшим производителям вышеуказанной продукции во всех регионах России. Согласно сообщению, предприятия должны предоставлять в службу информацию о планируемых повышениях оптово-отпускных цен до конца 2024 года.

На основе полученных данных служба проведет анализ. При выявлении необоснованного повышения цен ФАС предпримет меры антимонопольного реагирования, предупреждает ведомство.

В августе ФАС предложила крупнейшим российским ретейлерам — таким, как DNS, «М.Видео» и «Ситилинк» ограничить цены на бытовую технику или электронику. При этом им дадут право самостоятельно определять перечень товаров, на которые будет снижена цена. В то же время сообщалось, что торговые сети DNS, «М.Видео» и «Ситилинк» добровольно ограничат цены на товары.

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