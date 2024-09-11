Минюст призвал лишить крымских нотариусов статуса из-за второго гражданства

Министерство юстиции РФ обратилось к нотариальной палате Крыма с призывом о лишении статуса 22 действующих нотариусов в связи с наличием у них гражданства Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Минюст России предложил нотариальной палате Республики Крым обратиться в суд по вопросу лишения статуса 22 действующих нотариусов в связи с наличием иностранного гражданства», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в период с 2014 по 2020 год указанные нотариусы неоднократно пересекали границу РФ по украинским паспортам, что свидетельствует о наличии у них второго гражданства и нарушении российского законодательства.

Согласно закону РФ, нотариусом не может быть лицо, имеющее гражданство (подданство) иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

В ведомстве пояснили, что данное ограничение направлено на обеспечение независимости, объективности и беспристрастности нотариуса при исполнении полномочий.

До этого у министра спорта России Михаила Дегтярева «вызвала вопросы» смена российскими атлетами спортивного гражданства. Он также отметил, что подобная практика вызывает вопросы и у большинства граждан страны.

Ранее Лукашенко запретил служить в МВД белорусам с двойным гражданством.