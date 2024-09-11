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В Екатеринбурге после рейда недавно получившие паспорт РФ иностранцы попали в военкоматы

В Екатеринбурге с рынков увезли в военкоматы получивших паспорт РФ мигрантов

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Александр Кряжев/РИА Новости

Военные следователи и полицейские из Екатеринбурга проверили места работы мигрантов в городе. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Военно-следственное управление СК по ЦВО.

Рейды прошли на рынках и торговых точках в Верх-Исетском районе, специалисты ведомства искали людей, которые получили гражданство России, но не встали на воинский учет.

«На рынках и торговых точках выявлены десять мужчин», – поделились в управлении СК.

Всех нарушителей направили в военкоматы. В комиссариатах мужчинам разъяснили порядок работы с министерством обороны.

В ведомстве подчеркнули, что это не последний рейд. Подобные мероприятия будут проводиться и дальше.

До этого полиция Екатеринбурга уже проверяла мигрантов на улице Академика Ландау. В МВД получили данные о том, что в вагончиках-контейнерах проживает много рабочих.
Всего правоохранители проверили более 250 человек. Так как из них 53 человека нарушили миграционное законодательство, их выдворят из России.

Ранее в Петербурге во время рейда МВД выявили около 200 нарушений миграционных законов.

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