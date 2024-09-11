Главу строительной фирмы подозревают в многомиллионном хищении у Минобороны

В Краснодаре задержан генеральный директор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян по подозрению в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Бизнесмен Сурен Григорян задержан в Краснодаре по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны», — отметил собеседник агентства.

По версии следствия, деньги были похищены предпринимателем при реконструкции курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища в рамках государственного оборонного заказа.

Как отмечается, Григорян задержан до избрания меры пресечения. По месту его жительства и работы проводятся обыски. Решается вопрос об аресте имущества подозреваемого.

В июле полиция задержала руководителя «Военторга» за хищение бюджетных средств при исполнении госконтрактов. Общая сумма похищенного в результате завышения цены товаров составила свыше 400 млн рублей.

Ранее стала известна судьба дорогостоящих иномарок экс-замглавы Минобороны РФ Попова.