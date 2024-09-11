В Сумах произошел новый взрыв

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошел очередной взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

В настоящее время в Сумской области действует воздушная тревога.

Днем 11 сентября издание «Общественное» уже сообщало о двух взрывах в Сумах. Взрывы также происходили в подконтрольном украинским властям городах Херсоне и Днепре.

Утром 10 сентября в Сумской области было зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры. Минобороны РФ сообщало об ударах по региону. По данным онлайн-карты, в ночь на вторник режим воздушной тревоги действовал на территории Сумской области более 10 часов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. По данным Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в приграничье Сумской области объявили обязательную эвакуацию из трех населенных пунктов.