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В Сумах произошел новый взрыв

«Общественное»: в украинском городе Сумы произошел новый взрыв

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Thomas Peter/Reuters

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошел очередной взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

В настоящее время в Сумской области действует воздушная тревога.

Днем 11 сентября издание «Общественное» уже сообщало о двух взрывах в Сумах. Взрывы также происходили в подконтрольном украинским властям городах Херсоне и Днепре.

Утром 10 сентября в Сумской области было зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры. Минобороны РФ сообщало об ударах по региону. По данным онлайн-карты, в ночь на вторник режим воздушной тревоги действовал на территории Сумской области более 10 часов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. По данным Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в приграничье Сумской области объявили обязательную эвакуацию из трех населенных пунктов.

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