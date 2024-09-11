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Украинец открыл стрельбу по полицейским в Варшаве и устроил пожар

В Польше украинец открыл огонь по полицейским и поджег балкон

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Kacper Pempel/Reuters

Украинец оказал вооруженное сопротивление полицейским в Варшаве. Об этом сообщает местное издание DoRzeczy.

«Сотрудники полиции прибыли на улицу Кохановского после получения сообщения об агрессивном мужчине, у которого был предмет, напоминающий оружие. Как позже выяснилось, это было пневматическое оружие, из которого он целился в проходящих мимо людей. Мужчина также был вооружен ножом», — пишет издание.

Когда на место происшествия приехали полицейские, украинец забаррикадировался в квартире. Район оцепили, жителей попросили спрятаться в зданиях. Затем мужчина вышел на балкон, поджег комплект одежды и кинул его на соседний балкон. Пожарные оперативно потушили возгорание.

Полицейские попытались поговорить со злоумышленником с соседнего балкона, но мужчина, по информации DoRzeczy, выстрелил в них из своего пистолета.

В итоге украинца задержали и доставили в больницу. Полицейские проводят проверку по факту инцидента.

Ранее глава МИД Польши призвал украинских беженцев уехать из Евросоюза и пойти воевать.

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