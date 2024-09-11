Магнитная буря накроет Землю в пятницу 13-го

Магнитная буря, которую ожидали во вторник вечером, накроет Землю в предстоящую пятницу — 13 сентября. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале.

Синоптик заявил, что «на сегодня магнитная тревога отменяется», добавив, что завтра поздним вечером возможна слабая магнитная буря класса G1.

«Более интенсивными до среднего уровня, класса G2, прогнозируются магнитные бури в пятницу, 13 сентября», — отметил Леус.

Несмотря на то, что облако плазмы, выброшенное с Солнца 7 сентября, прошло в нескольких градусах от планеты минувшей ночью, угрозы пока не сняты, предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ)

«Солнце за последние 2-3 дня произвело несколько вспышек с возможными выбросами масс. Вспышки, впрочем, были умеренной силы, поэтому сразу заметим, что рекордных событий не ожидается», — добавили там.

В начале сентября руководитель Лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачёв отмечал, что индекс солнечного цикла достиг почти рекордных значений в XXI веке, превысив уровни двух предыдущих циклов.

Ранее врач рассказала, что поможет легче перенести сильную магнитную бурю.