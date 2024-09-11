Член «Дигории» обратила внимание на противоположность взглядов Харрис и Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и представительница Демократической партии Камала Харрис в ходе дебатов продемонстрировали разительные отличия взглядов по вопросам абортов, иммиграции и американской демократии. Об этом по их итогам рассказала политолог, член экспертного клуба «Дигория», помощник заместителя руководителя Россотрудничества Диана Смирнова.

«По мнению зрителей, Харрис отлично показала себя на дебатах, в частности, описав простым языком ситуации, с которыми сталкиваются американцы. Трамп ничего подобного не сделал. При этом он придерживался характерной для себя эпатажной риторики», — сказала она.

По ее словам, кандидаты изложили резко противоположные представления о том, в каком состоянии находится страна, и куда они намерены ее привести в случае избрания.

«Так, Харрис пообещала сократить налоги, ориентированные на средний класс, и заявила, что будет добиваться восстановления гарантированного федеральным законом права на аборт, отмененного Верховным судом два года назад. Трамп заявил, что предложенные им тарифы помогут США перестать обманывать союзников в торговле, и сказал, что будет добиваться скорейшего окончания конфликта между Россией и Украиной, даже если это будет означать, что Украина не одержит победу на поле боя», — добавила политолог.

При этом Смирнова подчеркнула, что украинской повестке на дебатах было выделено совсем небольшое эфирное время.

«Очевидно, что связано это с усталостью американского электората от обсуждений конфликта, ведущегося далеко за пределами Штатов. Фокус внимания за пару месяцев до выборов сместился на внутриполитические проблемы, решения которых заждался простой американец. Впрочем, дебаты дебатами, а Байден в закат своего президентства решил уйти «красиво», обсуждая с англичанами возможность дачи разрешения ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием», — добавила эксперт.

Она обратила внимание на то, что такие решения только способствуют эскалации и новому витку напряженности между Россией и Украиной, за которой стоит блок НАТО.