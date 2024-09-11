Следствие по делу бывшего главного нарколога Минздрава РФ завершено

Предварительное расследование по делу бывшего главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна подошло к концу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы.

«Предварительное следствие по делу окончено, сбор доказательств завершен», — говорится в документах.

По данным прокуратуры Москвы, Брюн обвиняется в хищении денежных средств столичного департамента здравоохранения. Сумма ущерба составила не менее 20 млн рублей.

По информации следствия, деньги были украдены путем поставок для ГБУЗ «Московский НПЦ наркологии ДЗМ» медицинских изделий. Необходимые предметы предоставлялись по завышенным ценам.

Брюн был задержан 19 августа 2022 года. Вместе с ним по делу проходит его коллега Владимир Якушев. Обоих отправили под домашний арест.

11 сентября 2024 года суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава России. Однако в материалах не уточняется, какие именно объекты недвижимости арестованы у Брюна.

Ранее прокуроры потребовали вернуть Минобороны историческую виллу.