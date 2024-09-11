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Мигранта-наркоторговца с метадоном поймали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде поймали мигранта-наркоторговца с метадоном

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Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде полицейские поймали 20-летнего мигранта-наркоторговца. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, стражам порядка поступила оперативная информация, что временно пребывающий в России иностранец может быть причастен к торговле наркотиками. Полицейские задержали мигранта возле одного из домов на улице Афанасьева и обнаружили при нем коробку с большим свертком, в котором находились семь маленьких пакетиков с метадоном.

Во время обыска в съемной квартире молодого человека сотрудники правоохранительных органов нашли еще 159 красных и 53 синих свертка, а также контейнер с нерасфасованным порошком, весы и упаковочный материал. Вещество отправили на экспертизу.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. Его заключили под стражу. Полицейские занимаются поисками его сообщников.

Ранее крымский подросток прошел курс по наркоторговле, стал закладчиком и попался полиции.

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