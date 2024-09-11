Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснил, поможет ли примирительная процедура снизить число разводов

Психолог Бирюков: примирительная процедура вряд ли сможет спасти семью

close
Freepik.com

Кандидат медицинских наук, семейный психолог Александр Бирюков в интервью газете «Взгляд» прокомментировал законопроект об обязательной консультации у психолога для россиян перед разводом. Он отметил, что если примирительная процедура будет выглядеть как медиация (переговоры при нейтральном посреднике. — «Газета.Ru»), она скорее поможет смягчить процесс расторжения брака, но не сохранить семью.

«В теории это хороший механизм досудебного или вовсе бессудебного урегулирования любых разводных споров. В Азербайджане, например, 20% супругов не идут в суд после медиации. Но все будет зависеть от того, как именно будет эта медиация реализована», — сказал Бирюков.

По его мнению, если примирение будет реализовано в виде формального пожатия рук и не имеющего юридического веса документа, то данная процедура бесполезна. Однако, если результат медиации будет иметь правовую силу, пара уже не будет тратить время в пустую, а, возможно, даже попытается найти общий язык.

8 сентября стало известно, что в Госдуму собираются внести законопроект о разводах, согласно которому женатые пары обяжут пройти консультации у семейного психолога, если они имеют несовершеннолетних детей или один из супругов против расторжения брака. Соответствующую инициативу подготовил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

Действующим законодательством предусматривается возможность принятия судом мер к примирению супругов и назначении им срока для примирения в пределах трех месяцев, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин готов сохранять брак любыми способами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами