Психолог объяснил, поможет ли примирительная процедура снизить число разводов

Кандидат медицинских наук, семейный психолог Александр Бирюков в интервью газете «Взгляд» прокомментировал законопроект об обязательной консультации у психолога для россиян перед разводом. Он отметил, что если примирительная процедура будет выглядеть как медиация (переговоры при нейтральном посреднике. — «Газета.Ru»), она скорее поможет смягчить процесс расторжения брака, но не сохранить семью.

«В теории это хороший механизм досудебного или вовсе бессудебного урегулирования любых разводных споров. В Азербайджане, например, 20% супругов не идут в суд после медиации. Но все будет зависеть от того, как именно будет эта медиация реализована», — сказал Бирюков.

По его мнению, если примирение будет реализовано в виде формального пожатия рук и не имеющего юридического веса документа, то данная процедура бесполезна. Однако, если результат медиации будет иметь правовую силу, пара уже не будет тратить время в пустую, а, возможно, даже попытается найти общий язык.

8 сентября стало известно, что в Госдуму собираются внести законопроект о разводах, согласно которому женатые пары обяжут пройти консультации у семейного психолога, если они имеют несовершеннолетних детей или один из супругов против расторжения брака. Соответствующую инициативу подготовил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

Действующим законодательством предусматривается возможность принятия судом мер к примирению супругов и назначении им срока для примирения в пределах трех месяцев, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин готов сохранять брак любыми способами.