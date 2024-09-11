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Жителей Петербурга предупредили о новых температурных рекордах

Синоптик Колесов: новые температурные рекорды ожидаются в Петербурге

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Алексей Даничев/РИА Новости

Жителей и гостей Санкт-Петербурга ждет новая волна потепления, температура воздуха к концу недели может побить рекорды. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов, передает «Мойка78».

«С пятницы снова очень теплый период с дневными температурами +25°C…+26°C и рекорды еще будут. Но сегодня [11 сентября], когда наш регион прикрыло облаками, и днем немного похолодает, температура решила сопротивляться и преподнесла очередной сюрприз», — сказал эксперт.

По его словам, ночь на 11 сентября стала самой теплой в городе за весь период наблюдений, столбики термометров поднимались до +17,5°C, что перекрыло рекордное значение 2019 года (+17°C). Колесов уточнил, что к региону подошел атмосферный фронт, который при этом упирается в антициклон. Из-за этого сегодня ожидаются небольшие осадки.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова до этого говорила, что аномально жаркая и сухая погода в сентябре грозит возможными пожарами в российских лесах. По ее словам, наиболее сложная ситуация сложилась на большей части Европейской территории России.

Ранее москвичам рассказали, какую погоду ждать зимой.

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