Эксперт об «отрезвлении россиян»: ЗОЖ-психоз сменил алкогольный

В России за последние 30 лет значительно снизилось количество случаев алкогольного психоза – на смену ей пришел тренд на здоровый образ жизни. В пользу этого сработали многие факторы, в том числе принимаемые в последнее время государственные меры по снижению потребления спиртного населением, рассказал НСН психиатр, нарколог Александр Ковтун.

Алкогольный психоз – это галлюцинации или белая горячка после спиртного. По их количеству год от года статистика показывает непостоянство, однако в целом по срезу за 30 лет таких случаев стало в разы меньше. Снизилось и в целом потребление алкоголя россиянами, отметил нарколог.

«Сыграл роль и комплекс мер, принятых государством по контролю за оборотом алкоголя, в частности, алкоголь стал более качественный, от него меньше отравлений. Не продается алкоголь и в ночное время, не продается людям молодого возраста», — пояснил эксперт.

Еще один фактор, снизивший «опьянение населения» — это в целом развитие общества, а также мода на ЗОЖ и занятие спортом, добавил Ковтун. По его мнению, сегодня потребностей в каких-то новых мерах со стороны властей уже нет. Он отметил, что государство само по себе заинтересовано в том, чтобы общество было здоровым и работоспособным. Однако в то же время за продажу алкоголя в бюджет поступают налоги, поэтому ужесточения в этой сфере и не стоит ожидать.

«Я думаю, что каждый отдельный член общества должен сам для себя определять степень своей свободы по отношению к алкоголю», — заключил специалист.

В Минздраве до этого сообщили, что Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире, а заболеваемость алкогольными психозами и алкоголизмом заметно снизилась.

Ранее стало известно, какая страна рискует возглавить рейтинг самых пьющих.