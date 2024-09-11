Женщину госпитализировали после обрушения перекрытий в жилом доме в Перми

В Перми пожилая женщина попала в больницу после обрушения перекрытий в жилом доме. Об этом со ссылкой на минздрав региона сообщает ТАСС.

По информации агентства, жительницу дома на улице Клары Цеткин, где произошло обрушение, госпитализировали в медицинское учреждение. Отмечается, что физически ухудшение состояния россиянки с рухнувшими перегородками не связано. На ее здоровье пагубно сказался сам факт произошедшего.

Сейчас пермячка получает необходимое лечение. Ее состояние оценивают как средне тяжелое.

Инцидент произошел 11 сентября — в пермской пятиэтажке обрушились перекрытия, рухнули помещения подвала и первого этажа на площади около 36 кв.м. Из здания эвакуировали 17 жильцов, на месте развернули оперативный штаб, в доме работают спасатели.

Ранее жительница Перми рассказала о ЧП с ЖКХ после обрушения одного из домов.