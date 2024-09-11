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В Москве два человека провалились в люк с кипятком

МЧС России: в Москве двое рабочих провалились в люк с кипятком

На юге Москвы двое рабочих провалились в люк с кипятком. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, инцидент произошел на территории одного из детских садов. На опубликованных в Telegram-канале видео и фото видно глубокий канализационный колодец, в который упали мужчины. На поверхность из тепловой камеры смог выбраться один рабочий, а второй не подает признаков жизни. Как сообщили в МЧС, сейчас спасатели копают котлован с помощью экскаватора, чтобы достать его.

4 сентября в Ленинском районе Саратова четырехлетний мальчик упал в открытый канализационный люк. Как сообщало регинльне следственное управление СК РФ, ребенок успел зацепиться за край колодца, и его спасли очевидцы.

В конце августа в Ростовской области ребенок провалился в дыру с кипятком. Мальчика доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у него ожоги первой и второй степени. По данным Telegram-канала Don Mash, яма, в которую упал несовершеннолетний, образовалась из-за прорыва трубы.

Ранее в Чувашии двухлетний ребенок упал в канализационный колодец и не смог выбраться.

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