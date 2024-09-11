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На Украине сотрудники военкомата избили мужчину до потери сознания

Сотрудники военкомата в Одессе избили мужчину до потери сознания при задержании

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Shutterstock/Daniel Tadevosyan

Сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК — аналог российского военкомата) в Одессе избили мужчину при задержании так, что тот потерял сознание. Об этом сообщило украинское издание Новости.LIVE.

Издание отметило, что за мужчину вступились прохожие, из-за чего конфликт перерос в потасовку. По данным журналистов, пострадавшему пришлось вызывать скорую помощь. Чем все закончилось, пока неизвестно.

В конце августа депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказал, что в Одессе мужчину со второй группой инвалидности насильно доставили в территориальный центр комплектования и признали его годным к службе.

Позже в Тернопольской области Украины пьяный мужчина разбил дверь в ТЦК, так как «хотел попасть в ВСУ». Источники уточнили, что мужчина, находясь с другими гражданами на территории режимных помещений, нарвался на конфликт и пытался прорваться в центр административного помещения.

Дебошир разбил стекло входной двери комнаты, в результате чего от битого стекла получил колотые раны на руке. Сотрудники военкомата оказали ему первичную помощь и вызвали медиков.

Ранее на Украине военкома дважды подряд задержали по делу о коррупции.

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