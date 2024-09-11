Врач объяснил, как избавиться от алкогольной зависимости

Желание человека избавиться от алкогольной зависимости должно исходить из основ пагубной привычки. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Именно путем переосмысления можно изменить свое отношение к алкогольной зависимости. Но и когда это порой невозможно, необходимо вмешательство специалистов — врачей-наркологов», — отметил Неронов.

Он добавил, что устойчивого результата можно добиться в случае, если, помимо личного осознанного желания человека бросить пить, присутствует поддержка близких.

11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости. Он появился по инициативе Русской православной церкви. В этот же день христиане отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи — верующие постятся и не употребляют алкоголь.

В некоторых регионах России, например, в Белгородской, Саратовской, Калининградской, Иркутской, Кемеровской областях, в День трезвости продажа алкоголя запрещена.

Ранее россиянам рассказали, какие дозы алкоголя приводят к поражению органов.