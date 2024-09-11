Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, как избавиться от алкогольной зависимости

Врач Неронов: бросить пить можно только переосмыслив свое отношение к алкоголю

close
Shutterstock

Желание человека избавиться от алкогольной зависимости должно исходить из основ пагубной привычки. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Именно путем переосмысления можно изменить свое отношение к алкогольной зависимости. Но и когда это порой невозможно, необходимо вмешательство специалистов — врачей-наркологов», — отметил Неронов.

Он добавил, что устойчивого результата можно добиться в случае, если, помимо личного осознанного желания человека бросить пить, присутствует поддержка близких.

11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости. Он появился по инициативе Русской православной церкви. В этот же день христиане отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи — верующие постятся и не употребляют алкоголь.

В некоторых регионах России, например, в Белгородской, Саратовской, Калининградской, Иркутской, Кемеровской областях, в День трезвости продажа алкоголя запрещена.

Ранее россиянам рассказали, какие дозы алкоголя приводят к поражению органов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами