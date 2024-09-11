В Мурманской области сбили три беспилотника

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе были сбиты все три украинских беспилотных летательных аппарата.

«Все три беспилотника в Мурманской области сбиты», — написал он.

До этого Чибис призвал местных жителей с пониманием относиться к ограничениям, которые властям приходится вводить в связи с атаками. Он отметил, что предпринимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности, а силы противовоздушной обороны работают по уничтожению дронов.

11 сентября Telegram-канал Mash заявил, что беспилотники ВСУ атаковали объекты в Мурманской области. По его данным, два дрона были сбиты в районе поселка Высокий. На фоне этого в аэропортах Мурманска и Апатиты вводились ограничения на прием и отправку рейсов.

Также в Кремле прокомментировали сообщение российских Telegram-каналов о том, что один из беспилотников, атаковавших Мурманскую область, прилетел со стороны Норвегии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что такой информацией могут обладать только военные.

Ранее над двумя приграничными регионами России уничтожили три беспилотника.