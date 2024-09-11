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Обвиняемый экс-следователь Тамбиев попросил лишить его звания

Экс-следователь Тамбиев попросил лишить его звания из-за дела о взятках

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ИГСУ РАНХиГС

Бывший руководитель следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев, которого обвиняют в получении рекордной взятки в биткоинах, попросил суд лишить его звания «майор юстиции». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я прошу меня лишить звания. Я надеюсь, что меня лишат этого звания и за 30 месяцев я искупил это клеймо, потому что в одном ряду с этими людьми я не хочу стоять. Эта жизнь, слава богу, для меня закончилась», — сказал подсудимый в зале Балашихинского городского суда Московской области.

Обвинение запросило для Тамбиева 20 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей, в качестве дополнительного наказания. Также подсудимому требуют запретить на 15 лет занимать должности в госорганах и лишить его специального звания «майор юстиции».

Журналисты отметили, что в суде Тамбиев был очень эмоционален и заявил, что его «заставляют доказывать то, чего не было».

13 июня в Балашихинский городской суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной России в размере более 2718 биткоинов (7,3 млрд рублей) и $1,5 млн. В ходе процесса Тамбиев отверг обвинения. По его словам, сложно поверить, будто он и его подчиненная смогли бы похитить огромные суммы денег, учитывая их обычный статус.

Ранее арестованный за взятку районный военком Москвы решил уехать на СВО.

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