Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иркутской области несколько поселков оказались «утоплены в грязи» из-за дождей

В Иркутской области детей перевели на дистанционное обучение из-за дождей

close
«БодАйбо city»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «БодАйбо city»

Несколько иркутских поселков оказались утоплены в грязи , из-за чего детей перевели на дистанционное обучение, а два населенных пункта остались без хлеба. Об этом сообщается в Telegram-канале »БодАйбо city».

Согласно материалу информационного ресурса, районная администрация города Бодайбо Иркутской области подтвердила, что плохое состояние дороги в район Бисяга создает опасные условия для передвижения школьников. В связи с этим было принято решение перевести детей на дистанционное обучение.

«Пока ожидается доставка материалов для ремонта моста в Бисяге, местным жителям приходится добираться до парома утопая в грязи», — пишет «БодАйбо city».

Уточняется, что министерство транспорта Иркутской области сообщило о задержке ремонтных работ на мосту из-за нехватки пиломатериалов у подрядчика. Известно, что они уже отправлены, однако сроки доставки и возобновления ремонта не называются. При этом идущие в районе дожди препятствуют восстановлению дорожного полотна. По данным канала, Минтранс обещает, что как только погода улучшится, техника будет отправлена на место для проведения работ.

1 сентября в Углегорском городском округе на Сахалине потоком воды смыло часть дороги, ведущей к поселку Бошняково, из-за чего был введен режим чрезвычайной ситуации. До этого жителей Сахалина предупредили о подъеме уровня рек на территории восьми муниципалитетов.

Ранее в Санкт-Петербурге в результате сильных ливней затопило автобусы с пассажирами внутри.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами