В Иркутской области несколько поселков оказались «утоплены в грязи» из-за дождей

Несколько иркутских поселков оказались утоплены в грязи , из-за чего детей перевели на дистанционное обучение, а два населенных пункта остались без хлеба. Об этом сообщается в Telegram-канале »БодАйбо city».

Согласно материалу информационного ресурса, районная администрация города Бодайбо Иркутской области подтвердила, что плохое состояние дороги в район Бисяга создает опасные условия для передвижения школьников. В связи с этим было принято решение перевести детей на дистанционное обучение.

«Пока ожидается доставка материалов для ремонта моста в Бисяге, местным жителям приходится добираться до парома утопая в грязи», — пишет «БодАйбо city».

Уточняется, что министерство транспорта Иркутской области сообщило о задержке ремонтных работ на мосту из-за нехватки пиломатериалов у подрядчика. Известно, что они уже отправлены, однако сроки доставки и возобновления ремонта не называются. При этом идущие в районе дожди препятствуют восстановлению дорожного полотна. По данным канала, Минтранс обещает, что как только погода улучшится, техника будет отправлена на место для проведения работ.

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