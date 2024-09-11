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СК ищет жертв банды смоленских подростков

В СК сообщили, что ищут пострадавших от банды подростков под Смоленском

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Depositphotos

В Смоленской области правоохранители собирают информацию о возможных пострадавших от группы подростков, которая в августе жестоко избила 20-летнего юношу. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 20 августа. По словам потерпевшего, в тот день он пытался познакомиться с девушкой на улице. Она отказала, а через несколько часов молодого человека нашли знакомые девушки и жестоко избили. Подростки снимали издевательства на камеру — на кадрах толпа из нескольких человек избивает жертву руками и ногами, а затем заливает перцовым баллончиком и разбирает телефон потерпевшего о стену. За кадром слышен смех и одобрительные восклицания подруг хулиганов. Видео несовершеннолетние разместили в сети.

Личности нарушителей установили: ими оказались школьники в возрасте от 12 до 16 лет.

Депутат Сафоновского района Владимир Кузьмич в беседе со СМИ отметил, что один из группы хулиганов отобрал у его сына-школьника деньги весной 2024 года. После разговора с его родителями, тот все вернул.

Мужчина отметил, что вместе с другими активистами нашел группу в мессенджере, куда подростки выкладывали видео своих противоправных действий. По словам депутата, к общественникам обратилась еще одна местная жительница: ее сын также подвергся нападению банды. Она отказалась общаться с журналистами до конца следственных действий.

В СК возбудили дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» УК РФ. Трое фигурантов по нему уже задержаны, остальные, как пояснили в ведомстве, не достигли возраста уголовной ответственности.

Правоохранители отметили, что проверяют несовершеннолетних на причастность к другим преступлениям, других пострадавших продолжают искать.

Ранее стало известно, что семье из Благовещенска грозит наказание за самооборону из-за драки с подростками.

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