Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепре

Серия взрывов прогремела в украинском Днепре (ранее — Днепропетровск). Об этом сообщает украинский телеканал «ТСН» в Telegram-канале.

«В Днепре прозвучали взрывы», — сообщили журналисты.

7 сентября телеканал «Общественное» сообщал о серии взрывов в Днепре на фоне воздушной тревоги.

В Днепре находится «Южный машиностроительный завод» имени А.М. Макарова — крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники, о котором стали чаще говорить на фоне заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев провел первые испытания собственной баллистической ракеты.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.