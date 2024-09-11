Школьники, сжегшие вертолет в ЯНАО, нанесли ущерб на 300 млн рублей

В ЯНАО прокуратура проводит проверку по факту поджога вертолета Ми-8 в аэропорту Ноябрьска, предварительный ущерб составил 300 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.

Обстоятельства поджога вертолета в аэропорту Ноябрьска устанавливает региональная прокуратура. Сгоревший вертолет принадлежал авиакомпании Utair, нанесенный ущерб составил около 300 млн рублей. Подростки, устроившие поджог, госпитализированы с ожогами, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Инцидент произошел в ночь на 11 сентября в Ноябрьске. Двое приятелей 13 и 14 лет пробрались на территорию аэропорта, облили стоявший там вертолет Ми-8 горючей жидкостью и решили покурить. Один из мальчиков бросил дымящуюся сигарету в жидкость, произошел взрыв. Полицейским злоумышленники рассказали, что совершили поджог по указанию неизвестных, за это им было обещано 5 млн рублей. Также приятели признались, что несколько дней назад они сожгли вышку сотовой связи и получили 30 тысяч рублей.

Ранее в Ленинске-Кузнецком задержали четверых подростков, устроивших поджог тепловоза.