Губернатор Мурманской области прокомментировал атаку дронов на регион

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал в своем Telegram-канале налеты украинских беспилотников на регион.

Чибис призвал местных жителей с пониманием относиться к ограничениям, которые властям приходится вводить в связи с атаками. Он отметил, что предпринимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности, а силы противовоздушной обороны работают по уничтожению дронов.

«Прошу доверять официальным источникам информации и быть бдительными. В случае наличия подозрительного предмета на земле или в воздухе сообщать об этом в 112», — сказал губернатор.

11 сентября Telegram-канал Mash сообщал, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты в Мурманской области. По его данным, два дрона были сбиты в районе поселка Высокий.

Из-за налетов в аэропортах Мурманска и Апатиты вводились ограничения на прием и отправку рейсов.

Ранее над двумя приграничными регионами России уничтожили три беспилотника.